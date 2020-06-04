СК возбудил дело после того, как в центре Петербурга мужчине выстрелили в голову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как днем в центре Санкт-Петербурга нашли мужчину, которому выстрелили в голову из травматического пистолета. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ.

"Следственным отделом по Центральному району СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), которое в связи с большим общественным резонансом принято к производству первым управлением по расследованию особо важных дел", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Днем в четверг в управлении МВД по городу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что на Невском проспекте в районе дома номер 37 обнаружен мужчина с ранением в голову.

В СК пояснили, что ранение получил молодой человек 1996 года рождения. По данным следствия, он заплатил деньги конторе, которая занимается оформлением документов для трудоустройства. Документы он не получил и потребовал от организации вернуть деньги.

При этом у него возник конфликт с представителем компании, который достал травматический пистолет и выстрелил ему в голову. Стрелявший скрылся, ведется его розыск.

Пострадавший, по данным СК, находится в тяжелом состоянии в петербургской больнице.