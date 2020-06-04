{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нижегородской области задержали полицейского, сбившего на автомобиле пешехода

В момент ДТП он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения

ТАСС, 4 июня. Следователи возбудили уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного в Нижегородской области, который, находясь в состоянии опьянения за рулем автомобиля, сбил пешехода. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного межмуниципального отдела МВД России "Краснобаковский", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 1 июня полицейский в состоянии опьянения сел за руль своего автомобиля Lada. На территории поселка Ветлужский Краснобаковского района он выехал на обочину дороги и сбил 40-летнюю женщину, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевшая умерла в больнице от полученных травм.

"Подозреваемый задержан. По ходатайству следователя СК в отношении него избрана мера пресечения в виде заключении под стражу", - указано в сообщении.

Полицейский уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Как отметили в пресс-службе следственного управления СК, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Теги
РоссияНижегородская область
Дело о получении особо крупных взяток сотрудником Минпромторга
Суд арестовал начальника отдела Минпромторга, обвиняемого в получении двух крупных взяток
В отношении Ризвана Гайрбекова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца
Читать полностью