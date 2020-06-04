На Щелковском шоссе в Москве произошел провал грунта

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Грунт провалился на Щелковском шоссе на востоке Москвы на площади 4 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Вечером в четверг в районе дома №62 на Щелковском шоссе произошел провал грунта. Площадь разрушенного участка составила 4 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и соответствующие службы города.

Ранее в четверг на Пятницком шоссе провалился грунт на площади 150 кв. м. Пострадавших нет.