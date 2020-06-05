На Камчатке возбудили уголовное дело на родителей, оставивших без ухода двух младенцев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении супружеской пары на Камчатке за оставление в опасности своих грудных детей-двойняшек, в результате чего дети были госпитализированы. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, супружеская пара, злоупотребляя алкогольными напитками, четыре дня не исполняла свои родительские обязанности по уходу за четырехмесячными сыном и дочкой. Мать и отец не кормили их и не обеспечивали их гигиену, в результате чего дети были госпитализированы в тяжелом состоянии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении супружеской пары - женщины 1997 года рождения и мужчины 1985 года рождения, жителей ЗАТО город Вилючинск. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых", - говорится в сообщении.