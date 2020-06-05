В Твери задержали подозреваемых в краже имущества с завода на 7 млн рублей

ТАСС, 5 июня. Полицейские задержали 16 человек, которые подозреваются в краже электроинструментов, расходного материала, запасных частей и спецодежды с территории завода в Твери на сумму более 7 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, похищенные ценности злоумышленники сначала прятали в тайниках, которые оборудовали на предприятии, а затем вывозили в специально подготовленных грузовых автомобилях. Один из предполагаемых организаторов с целью сбыта похищенного приобрел офисное помещение и планировал открыть интернет-магазин. Также злоумышленники продавали товары на сайтах бесплатных объявлений. По предварительным данным, причиненный ущерб превысил 7 млн рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны 16 жителей Твери и Тверской области. Выяснилось, что все они являются действующими или уже уволенными работниками предприятия, где происходили кражи", - сказала Волк.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). "В ходе обысков в офисе, гаражных боксах, автомобилях подозреваемых и по местам их проживания изъята часть похищенного имущества. Также обнаружены банковские карты, денежные средства и тетради с записями, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела", - добавила представитель ведомства.