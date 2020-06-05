В Москве женщина утопила новорожденную дочь

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Женщина утопила своего новорожденного ребенка и выкинула тело на помойку у дома на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По данным СК, ночью 2 апреля беременная женщина в квартире одного из жилых домов по улице Луховицкой родила здоровую девочку. "Не желая воспитывать ребенка, женщина положила его в наполненную водой ванну, после чего переместила в полиэтиленовый пакет и выкинула в контейнер для мусора вблизи дома", - сообщила Иванова.

Женщина обратилась в больницу и сообщила, что родила мертвый плод. Однако судебно-медицинские экспертизы установили, что ребенок был убит и опровергли версию матери о гибели плода в утробе.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка). Женщина 1999 года рождения задержана, в ближайшее время следствие будет просить о ее аресте. Руководитель столичного ГСУ СК Андрей Стрижов взял на личный контроль ход расследования дела.