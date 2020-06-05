Спецслужбы проверяют информацию о якобы заложенной в здании посольства РФ в Абхазии бомбе

СУХУМ, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ), МВД и Госслужбы охраны (ГСО) Абхазии проверяют информацию анонимного источника о заложенной в здание посольства РФ в Сухуме бомбе. Об этом ТАСС сообщил врио председателя СГБ Роберт Киут.

"Как только из посольства России в Абхазии поступило заявление, мы приступили к проверке информации о заложенной бомбе. На почту посольства анонимное сообщение было отправлено в четверг вечером, сотрудники увидели его сегодня. В мероприятиях по проверке здания и прилегающей территории задействованы сотрудники СГБ, МВД и ГСО", - сказал Киут.