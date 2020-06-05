Сообщение о бомбе в здании посольства России в Молдавии оказалось ложным

КИШИНЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Сообщение о минировании здания российского посольства в Молдавии оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-секретарь полиции Кишинева Наталья Стати.

"После проверки периметра не было обнаружено ни взрывчатых веществ, ни подозрительных предметов. <...> Представители посольства собственными силами проверили территорию представительства. Там также не обнаружено подозрительных объектов", - сказала Стати.

По ее словам, анонимное сообщение о минировании здания поступило на электронный адрес посольства, о чем дипломаты проинформировали полицию. Аналогичное уведомление поступило на адрес представительства в понедельник. Однако проверка показала, что оно также оказалось ложным. По данному происшествию возбуждено уголовное дело, уточнила Стати.

Ложные сообщения о минировании с начала июня поступили в адрес нескольких российских миссий. 1 июня из-за сообщения о бомбе эвакуировали посольства в Аргентине и Бразилии, 4 июня - только в Аргентине, 5 июня - в Чили.