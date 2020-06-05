Суд арестовал бывшего замглавы управления капстроительства в Оренбурге по делу о взятках

ОРЕНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга постановил в пятницу арестовать бывшего заместителя начальника муниципального учреждения "Управление капитального строительства" (УКС) администрации города, подозреваемого в получении взяток и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности с причинением крупного ущерба. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя начальника МБУ "Управление капитального строительства" до 2 августа 2020 года", - сказано в сообщении.

Замначальника УКС Станислав Емельянов, по данным пресс-службы администрации Оренбурга, был отстранен от занимаемой должности в день задержания - 2 июня. В следственном управлении СК РФ по Оренбургской области ТАСС сообщили, что ему предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений.

Обвиняемый и защита ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, но суд отказал им. Постановление суда не вступило в законную силу, уточнили в суде.

Следователи возбудили уголовные дела в отношении заместителя начальника муниципального учреждения "Управление капитального строительства" Оренбурга по факту получения взяток, а также его обвиняют в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности с причинением крупного ущерба.

По данным следствия, с 2015 по 2019 год подозреваемый получил от руководителей организации свыше 1,14 млн рублей за беспрепятственное подписание документов о выполненных работах. Кроме того, следствие установило, что чиновники администрации Оренбурга и муниципального учреждения при приемке выполненных работ по контрактам в период с сентября 2019 года по настоящее время уклонялись от подписания актов выполненных работ при их фактическом исполнении. В результате таких действий строительная организация понесла ущерб на сумму свыше 1,75 млн рублей и приостановила свою финансово-хозяйственную деятельность.