Сотрудники СК обнаружили тело мужчины, пропавшего без вести в Твери в 2019 году

ТАСС, 5 июня. Тело мужчины, пропавшего в октябре 2019 года в Твери, следователи обнаружили закопанным в подвале одного из домов, что подтвердило версию о его убийстве. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Заволжским межрайонным следственным отделом г. Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области в рамках расследования уголовного дела (ч. 1 ст. 105 УК РФ) по факту безвестного исчезновения человека обнаружено тело потерпевшего", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным пресс-службы, в ноябре 2019 года в рамках расследования уголовного дела был задержан гражданин Республики Узбекистан, который признался в совершении убийства. Он указал, что тело мужчины сбросил с моста в Волгу. Проведенные водолазами поиски погибшего в акватории реки, а также в районе дома, где было совершено преступление, не дали результатов.

"В ходе проведения дополнительного осмотра места происшествия в жилье фигуранта произведен подкоп грунтовой поверхности, в результате чего на глубине 40 см обнаружено тело потерпевшего, завернутое в полимерный пакет черного цвета, а также документы, идентифицирующие личность погибшего", - отметили в пресс-службе.

Следователями назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить точную причину смерти мужчины, добавили в пресс-службе.