В Новгородской области задержали организатора преступной группы, торговавшей наркотиками

ТАСС, 5 июня. Оперативники задержали в Великом Новгороде организатора трех преступных групп, производивших наркотики, а также распространявших их на территории региона, и наладивших каналы поставки запрещенных веществ в Ленинградскую область и Санкт-Петербург. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба УМВД РФ по Новгородской области.

"Сотрудники выявили противоправную схему распространения наркотиков на территории региона и за его пределами. Наркобизнес организовал 32-летний житель города Санкт-Петербурга. С целью распространения наркотиков на территории Пестовского и Боровичского районов Новгородской области он создал преступную группу, состоящую из местных жителей, в том числе его родственников, которым отвел различные роли в непосредственном процессе сбыта наркотиков", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый наладил канал поставки запрещенных веществ под видом автомобильных запчастей из Ленинградской области в свой магазин, в котором и хранил основную массу наркотиков.

"Спустя некоторое время, желая увеличить свою долю на рынке, он создал еще одну группу, в обязанности которой входили культивация различных сортов конопли в теплицах и специально оборудованных помещениях, расположенных в нескольких домах одной из деревень Пестовского района, а также в хозпостройках в городе Пестово. Участники этой группы высаживали наркосодержащие растения, контролировали процесс их роста, а также осуществляли сбор урожая, высушивание, измельчение, фасовку и хранение в тайниках", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как полагают оперативники, третья группа занималась бесконтактным сбытом наркотиков. "При этом география их сбыта охватывала не только Великий Новгород, но и пять районов области, а также Санкт-Петербург и Ленобласть", - отмечается в сообщении.

Оперативники задержали девять участников этих групп, в том числе и их организатора. Полицейскими изъято более 600 граммов мефедрона, более 80 кустов конопли. Общее же количество изъятых наркотиков полицейским еще предстоит установить. "По данным фактам следственным управлением УМВД России по Новгородской области возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", в том числе, и по части 5 этой статьи. Ее санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.