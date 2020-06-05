Росгвардейцы с начала года задержали более 18 тысяч правонарушителей в центральной России

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии с начала года задержали более 18 тысяч правонарушителей в центральной России, 500 из них по подозрению в различных преступлениях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центрального округа Росгвардии.

По словам собеседника агентства, в округе подведены итоги служебно-боевой деятельности в первом полугодии.

"Сотрудники и военнослужащие округа в ходе выполнения задач по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности задержали свыше 18 тысяч правонарушителей, в том числе более 500 по подозрению в совершении преступлений. Караулами по охране важных государственных объектов не допущено проникновений на охраняемые объекты. Вместе с тем были предотвращены хищения материальных ценностей с охраняемых объектов на сумму свыше пяти миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что сотрудники спецподразделений округа задержали более 3 тысяч правонарушителей, изъяли более 120 единиц оружия и 10 тысяч различных боеприпасов, а также 13 тысяч литров фальсифицированной спиртосодержащей продукции.

"Кроме того, спецподразделения округа выполняли служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона, где приняли участие более чем в 20 специальных операциях и мероприятиях", - сказал собеседник.

Сотрудики ведомства также изъяли с начала года около 10 тысяч единиц оружия в центральной России.

"Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля было выявлено более 17 тыс. нарушений в области оборота оружия, изъято около 10 тыс. единиц оружия и свыше 12 тыс. боеприпасов, при этом аннулировано почти две тысячи лицензий и разрешений", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что подразделения вневедомственной охраны центрального округа пресекли 3,5 тыс. правонарушений, совершили более 160 тысяч выездов на охраняемые объекты и на места происшествий и преступлений.