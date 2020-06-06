В Подмосковье подтопило 211 приусадебных участков

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Более 210 приусадебных участков подтоплены в субботу в Подмосковье. Всего подтопленными остаются 475 участков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

"По состоянию на 12:00 мск 6 июня, в 20 муниципальных образованиях (43 СНТ и 13 населенных пунктов) остаются подтопленными 475 приусадебных участков. За 6 июня произошло подтопление 211 приусадебных участков", - сказали в пресс-службе.

В главке уточнили, что подтопления в субботу произошли в городских округах Клин, Руза, Павловский Посад, Воскресенск, Одинцово, Электросталь, Лосино-Петровский, Щелково и Дмитров. При этом от воды освобождено 6 июня 25 приусадебных участков и один участок дороги, а всего с 29 мая - 749 приусадебных участков, 39 частных домов, четыре участка дороги. За неделю в Подмосковье специалисты откачали 39 647 кубометров воды.

Сейчас к ликвидации последствий подтоплений в Московской области привлечены 184 человека и 66 единиц техники, в том числе от МЧС России 62 человека и 20 единиц техники. "Населению оказывается адресная помощь, при необходимости проводится эвакуация. Угрозы жизни и здоровью граждан нет, ситуация под контролем", - добавили в ГУ МЧС.

На территории Московской области подтопления вызваны обильными дождями, которые начались 30 и 31 мая. Так, в минувшую субботу из-за сильного дождя в Подмосковье было подтоплено 165 приусадебных участков, 10 дачных домов и два участка дороги. На протяжении следующих дней ситуация с подтоплениями постоянно менялась. Больше всего пострадал микрорайон Опалиха в Красногорске. Там, в районе железнодорожной платформы "Опалиха" из-за дождей и нарушения ливневой системы, допущенной при строительстве платформы, были подтоплены часть проезжей части и несколько приусадебных участков.