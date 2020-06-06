Украинский суд отправил в психбольницу угрожавшего взорвать мост в Киеве

КИЕВ, 6 июня. /ТАСС/. Украинский суд постановил перевести киевлянина Виталия Ткаленко, задержанного в украинской столице в минувший понедельник с муляжом бомбы на мосту, из следственного изолятора в психиатрическую лечебницу. Об этом сообщило в субботу издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.

"Вчера состоялось экстренное судебное заседание по изменению меры пресечения, было принято решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение для оказания психиатрической помощи", - сообщила пресс-секретарь. По словам Максимец, ранее суд арестовал подозреваемого до 29 июля с возможностью освобождения под залог. Однако в следственном изоляторе Ткаленко осмотрел врач и обнаружил у него склонность к суициду.

В пятницу Ткаленко был помещен в психиатрическую больницу в Киевской области. По словам пресс-секретаря прокуратуры, в случае необходимости мера пресечения может быть продлена. Вскоре должна быть проведена психолого-психиатрическая экспертиза Ткаленко.

Инцидент с "минированием" моста в Киеве произошел 1 июня. После недолгих переговоров лжеминер был задержан.