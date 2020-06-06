СМИ: в Индонезии четыре человека погибли при крушении вертолета

ТАСС, 6 июня. Четверо военнослужащих погибли, пятеро пострадали при крушении в субботу индонезийского военного вертолета в провинции Центральная Ява. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя армии.

По его данным, инцидент произошел во время летной подготовки. Вертолет начал падать, загорелся и затем взорвался. При этом проверка, проведенная перед полетом, показала, что летательный аппарат находится в хорошем состоянии.

Как отметил представитель военных, для выяснения причин случившегося будет проведено расследование.