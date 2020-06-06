{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пьяный водитель врезался в автобусную остановку в Хабаровске

Погибли мужчина и его трехлетний сын

ХАБАРОВСК, 6 июня. /ТАСС/. Автомобиль врезался в автобусную остановку в Хабаровске, погибли мужчина и его трехлетний сын. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции по Хабаровскому краю.

"Водитель Toyota Premio сегодня в районе дома номер 68 по Облачному переулку не выдержал боковой интервал и столкнулся с попутным автомобилем, после чего врезался в дорожное ограждение и опрокинулся, сбив двух стоявших на автобусной остановке пешеходов. Оба погибли", - сказал представитель ГИБДД.

Трехлетний мальчик погиб на месте, его отец - в больнице.

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали.

Теги
РоссияХабаровский край
Тела 2 детей обнаружили на месте пожара в частном доме в одном из сел Кабардино-Балкарии
Возгорание потушили на площади 150 кв. м
Читать полностью