Пьяный водитель врезался в автобусную остановку в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 6 июня. /ТАСС/. Автомобиль врезался в автобусную остановку в Хабаровске, погибли мужчина и его трехлетний сын. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции по Хабаровскому краю.

"Водитель Toyota Premio сегодня в районе дома номер 68 по Облачному переулку не выдержал боковой интервал и столкнулся с попутным автомобилем, после чего врезался в дорожное ограждение и опрокинулся, сбив двух стоявших на автобусной остановке пешеходов. Оба погибли", - сказал представитель ГИБДД.

Трехлетний мальчик погиб на месте, его отец - в больнице.

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали.