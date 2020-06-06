Тела двоих детей нашли на месте пожара в доме в одном из сел Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 6 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в одном из сел Кабардино-Балкарской Республики (КБР), на месте пожара обнаружили тела двоих детей. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 15:05 6 июня в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в селении Сармаково по ул. Почтовая произошел пожар на территории частного домовладения. На месте пожара обнаружены тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения", - сообщили в пресс-службе.

По информации спасателей, горела кровля жилого дома. По состоянию на 16:30, пожар ликвидирован. Площадь пожара составила 150 кв. м.

К тушению пожара привлекались силы и средства пожарно-спасательной части №17 в количестве 8 человек личного состава и 2 единиц техники.

Следователи проводят проверку после случившегося, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, совместно с сотрудниками ГУ МЧС по КБР проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства пожара", - сказали в пресс-службе.