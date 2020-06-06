В Новой Москве мужчина угнал автомобиль и сбил на нем владельца машины

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Новой Москве москвича, выбросившего мужчину из салона машины и угнавшего его автомобиль. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Около 6 утра в Республиканском переулке в деревне Крекшино поступило сообщение, что по улице бегает мужчина, ведет себя неадекватно, бьет автомобили и пытается их открыть. Он открыл машину Ford, вытащил из салона водителя данного автомобиля, после чего решил скрыться, совершив наезд на водителя", - сказал собеседник агентства.

Полицейские в поселении Десеновском обнаружили угнанную машину и задержали 50-летнего москвича.

Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения").

24-летний пострадавший обратился к медикам, после оказания помощи его отпустили.