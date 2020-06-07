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Следователи в Якутии возбудили дело после обнаружения младенца в мусорном баке

Ребенок находится в медучреждении, его состояние стабильное

ЯКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после обнаружения новорожденного в мусорном баке в Якутске. Об этом сообщается в воскресенье на сайте следственного управления СК РФ по Якутии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ст. 106 УК РФ ("Попытка убийства матерью новорожденного ребенка"). 6 июня около 16:30 (10:30 мск) в мусорном контейнере возле жилого дома, расположенного по улице Дзержинского города Якутска обнаружен новорожденный ребенок. Он доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Полицейскими по подозрению в совершении преступления была задержана 21-летняя женщина. Подозреваемая и свидетели допрошены следователем, назначены необходимые судебные экспертизы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, ребенок 6 июня был доставлен в Перинатальный центр в Якутске, где его состояние оценили как стабильное. "При поступлении новорожденный был в состоянии охлаждения, весом 2 кг 360 гр", - сказали в ведомстве.

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РоссияЯкутия
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