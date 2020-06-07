Дело возбудили после гибели в ДТП мужчины и его сына на автобусной остановке в Хабаровске

ТАСС, 7 июня. Уголовное дело возбуждено после ДТП на автобусной остановке в Хабаровске, где погибли мужчина и его трехлетний сын. Об этом сообщается в воскресенье на сайте Следственного комитета РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения")", - говорится в сообщении.

В субботу мужчина 1979 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и управляя легковым автомобилем, выехал за пределы проезжей части и сбил мужчину и его несовершеннолетнего сына. Как ранее сообщили в Госавтоинспекции по Хабаровскому краю, машина сбила двух стоявших на автобусной остановке пешеходов, трехлетний мальчик погиб на месте, его отец умер в больнице.

В настоящее время идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.