Спасенного в лесу в Пермском крае мальчика доставили в больницу

ТАСС, 7 июня. Десятилетний мальчик из Пермского края, который больше двух дней один провел в лесу, госпитализировали, его состояние стабильное. С мальчиком работают психологи, сообщается в воскресенье на сайте краевого губернатора и правительства.

"Найденный вчера, 6 июня, в Гайнском районе десятилетний мальчик... ночью был доставлен в детскую краевую больницу в Перми для обследования и прохождения лечения. Мальчик больше двух дней один провел в лесу. По словам врачей, состояние... стабильное", - говорится в сообщении.

Как пояснили в больнице, мальчик не травмирован, у него есть только ссадины и царапины, укусы клещей, также ребенок обезвожен. "Мальчику поставили иммуноглобулин, кроме того, с ним работают психологи", - отмечается в сообщении.

3 июня десятилетний мальчик уехал на велосипеде в лес с двумя приятелями, которые позднее пришли домой пешком, а он не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Поиски велись четыре дня, в них принимали участие сотрудники ГУ МЧС, краевой службы спасения, Следственного комитета, полиции, добровольцы. В общей сложности на месте работали 14 поисковых групп, шесть кинологических расчетов, три беспилотных летательных аппарата, квадрокоптер, квадроцикл, десять служебно-разыскных собак, был задействован вертолет "Робинсон". Поиски велись в болотистой местности, в труднопроходимых местах, где отсутствовала сотовая связь. На месте поиска были обнаружены следы медведя.

Ребенок был найден в окрестностях деревни Верхний Будым, что, по данным Яндекс.Карты, в 130 км от Леля.