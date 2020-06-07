В Воронеже завершили следствие по делу о подделке банковских карт

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Полиция закончила предварительное расследование уголовного дела в отношении двух жителей Воронежской области, обвиняемых в подделке банковских карт. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Следственным управлением УМВД России по Воронежу окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению двух жителей Воронежской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей" и покушение на кражу)", - сказала она.

Как выяснили следователи, в 2015-2016 годах обвиняемые получили банковские данные граждан. По ним были изготовлены 32 пластиковые карты. Приехав в Белоруссию, фигуранты попытались снять деньги. Из 4 млн рублей, которые они хотели снять, получить им удалось 1,5 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2016 года в Белоруссии. В июле 2017 года оно было передано в Генеральную прокуратуру РФ, откуда направлено следователям в Воронеж. Обвиняемым назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде, но один из них улетел в другую страну, был экстрадирован обратно в Россию и помещен под арест. Сейчас дело передано в суд.