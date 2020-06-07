Журналиста Илью Азара освободили после ареста за пикет у здания ГУ МВД Москвы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Журналист Илья Азар освобожден из спецприемника № 1, в котором он отбывал арест за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве на Петровке. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"Сегодня Азар вышел из спецприемника № 1 на Симферопольском бульваре в Москве. Чувствует он себя нормально, хотя сказываются не самые хорошие условия отбытия ареста", - сказал адвокат.

Тверской суд Москвы 28 мая арестовал Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил пикетирования"). Позже Мосгорсуд снизил Азару срок наказания на 5 суток.

Арестованный до 6 июля Воронцов обвиняется в вымогательстве, вину он не признает. В отношении него возбуждено четыре уголовных дела о вымогательстве и распространении порнографии. Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве денег у бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера. Получив от потерпевшего отказ, Воронцов разместил компрометирующие его фотографии у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фото являются порнографией.

"Омбудсмен полиции" - правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.