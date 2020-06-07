В Хабаровске тушат пожар на складе

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Склад пиломатериалов горит в Хабаровске, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала", - сказали в ведомстве.

Сообщение о возгорании в складском помещении по улице Целинная поступило в 13:50 мск. Произошло загорание внутри железобетонного склада, где хранятся пиломатериалы. Изначально площадь пожара составляла 1 тыс. кв. метров. Его тушат 42 человека.

В новость внесены изменения (15:18 мск) - добавлена информация об увеличении площади возгорания.