Пожар на складе с пиломатериалами в Хабаровске локализовали

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на складе с пиломатериалами в Хабаровске, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"В 15:09 мск пожар локализован. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказали в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, площадь активного горения составляет более 500 кв. м, однако сохраняются мелкие очаги возгорания, что увеличивает общую площадь до 1,5 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало. Для ликвидации возгорания привлечен пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что в 13.50 мск поступило сообщение о возгорании в складском помещении по улице Целинная. Произошло загорание внутри железобетонного склада, где хранятся пиломатериалы. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Его тушат 42 человека.

В новость внесены изменения (15:58 мск) - добавлена информация в третьем абзаце.