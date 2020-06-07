Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись в воскресенье в Петроградском районе Петербурга, в результате аварии погиб один человек, еще двое получили травмы. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, 7 июня около 16:30 мск в Петроградском районе на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны и Введенской улицы водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, столкнулся с машиной Ferrari. В результате ДТП водитель Volkswagen скончался, пассажир машины получила легкие травмы, водитель Ferrari получил травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка. В сообщении уточняется, что водитель Volkswagen при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении Ferrari.