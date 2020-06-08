В Забайкальском крае задержан подозреваемый в убийстве подростка

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на подростков в поселке Первомайский в Забайкальском крае. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, один человек был убит, еще пятеро госпитализированы.

"8 июня в полицию поступило сообщение о том, что в ночное время неизвестный напал на группу подростков в поселке Первомайский Шилкинского района. Получивший ножевое ранение 16-летний подросток скончался, еще пятеро человек госпитализированы, - сказала она. - В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан и доставлен в следственные органы для принятия процессуального решения".

Как отметила представитель МВД, подозреваемым в убийстве и причинении вреда здоровью является ранее неоднократно судимый 24-летний местный житель.