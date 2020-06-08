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Суд в Хабаровске арестовал водителя, сбившего насмерть мужчину с сыном на остановке

Инцидент произошел 6 июня

ХАБАРОВСК, 8 июня. /ТАСС/. Суд арестовал водителя, который сбил мужчину с маленьким ребенком на автобусной остановке в Хабаровске 6 июня. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

"По ходатайству следственных органов СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в отношении мужчины 1979 г. р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения"), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 6 июня, обвиняемый, находившийся за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, столкнулся с попутным автомобилем и вылетел на автобусную остановку, сбив мужчину и его маленького сына. Мальчик погиб на месте, мужчина позднее скончался в больнице.

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