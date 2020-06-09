Мосгорсуд до сентября продлил арест генерала СК Музраева, обвиняемого в терроризме

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Московский городской суд еще на три месяца продлил срок ареста экс-главе управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву, задержанному ранее вместе с местным бизнесменом по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суде.

"Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Музраева М. К. до 10 сентября", - сказала собеседница агентства. Арест другого фигуранта дела - волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова - продлен до той же даты.

Генералу предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору"), ч. 1 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия") УК РФ, а также по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы").

11 июня прошлого года Лефортовский суд по ходатайству ФСБ отправил Музраева и Зубкова в СИЗО. Вину Музраев категорически отрицает, а его защита считает, что объективных доказательств его вины в деле нет, и квалифицирует инкриминируемые ему действия "как обычное хулиганство". Музраев называет обвинение "фантазией следователей". Зубков также не признает вину в совершении террористического акта.

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома. По данному факту следователями СК в Волгоградской области были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30 и ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ. Были установлены лица, причастные к преступлению: пять участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, который после задержания дал показания на бизнесмена и генерала.