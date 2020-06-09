В Подмосковье мужчина избил продавца салона сотовой связи и украл телефоны

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правоохранители задержали ранее судимого жителя Подольска, который избил продавца магазина мобильной связи и похитил деньги и телефоны на общую сумму более 340 тыс. рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Злоумышленник в медицинской маске зашел в помещение магазина сотовой связи на улице Матросской, ударил менеджера несколько раз деревянной скалкой по голове, связал бельевой веревкой и похитил из кассы 35 тыс. рублей и 21 мобильный телефон и скрылся", - сказала она. Общая сумма материального ущерба составила более 340 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ). "При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемого в совершении преступления и задержали его по месту жительства", - отметила Петрова.

В ходе обыска квартиры задержанного обнаружено и изъято около 30 тыс. рублей. Он пояснил, что похищенные телефоны продал на одном из московских рынков, а полученные деньги потратил на личные нужды. В настоящее время злоумышленник арестован.