Задержан мужчина, ранивший в драке ножом человека у магазина в Москве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Конфликт между несколькими мужчинами перерос в драку с поножовщиной у магазина на юго-востоке Москвы, в ходе которой пострадал один человек. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД России, подозреваемый задержан.

По данным главка, в полицию поступила телефонограмма, что с 8-й улицы Текстильщиков в больницу с колото-резаной раной доставлен мужчина. Полицейские, прибыв на место, установили, что у продуктового магазина между несколькими мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку. В результате один из ее участников несколько раз ударил другого ножом и скрылся. Пострадавший был госпитализирован.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Московской области", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.