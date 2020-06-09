Житель Калужской области получил семь лет за педофилию

ТАСС, 9 июня. Жителя Обнинска признали виновным в развратных действиях в отношении детей, его приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом во вторник сообщает следственное управление СК по Калужской области.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц"), трех эпизодах, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2018 году мужчина несколько раз выходил на улицу вблизи школ и школы-интерната и показывал девочкам половые органы. Ранее сообщалось, что среди потерпевших семь малолетних в возрасте шести, восьми и девяти лет. Аналогичные действия мужчина совершил в отношении двух подростков 14 и 15 лет.

Установить личность подозреваемого удалось только в 2019 году, в феврале его поймали с поличным. В марте 2020 года следственно управление СК по Калужской области завершило расследование уголовного дела и передало его в суд. Экспертиза установила, что он страдает расстройством сексуального характера, однако во время совершения преступлений полностью осознавал и мог руководить своими действиями.