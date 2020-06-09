Патрушев потребовал усилить работу по декриминализации энергетической отрасли в СЗФО

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Уровень преступности в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) на Северо-Западе России остается высоким, нужно усилить борьбу с ним. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в режиме видеоконференции по вопросам нацбезопасности в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

"Прошу руководителей регионов, правоохранительные органы усилить работу по декриминализации энергетической отрасли", - сказал Патрушев, констатировав, что "пока уровень преступности здесь остается высоким". "Продолжается хищение горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, фиксируются факты преступных посягательств на денежные средства, поступающие от потребителей энергетических ресурсов", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Он отметил, что в 2019 году органами внутренних дел в СЗФО выявлено 124 преступления в этой сфере, размер материального ущерба по которым превысил 1,6 млрд рублей. Рост преступности в данной отрасли в СЗФО отмечен в Коми, Вологодской и Ленинградской областях, Патрушев.