Под автомобилем военной полиции России в Сирии сработало взрывное устройство

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 9 июня. /ТАСС/. Взрывное устройство сработало во вторник под бронеавтомобилем патруля военной полиции РФ в сирийском Кобани, никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

По его данным, сегодня утром неизвестные предприняли попытку воспрепятствовать движению российского патруля военной полиции.

"При развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства. В результате подрыва маломощного СВУ никто не пострадал", - сказали в центре.

Все военнослужащие благополучно вернулись в пункт базирования, говорится в сообщении.