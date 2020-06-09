В Саратове мужчина получил тюремный срок за попытку вступить в ряды террористов в Сирии

САРАТОВ, 9 июня. /ТАСС/. Суд вынес приговор мужчине, который пытался выехать в Сирию, чтобы вступить в ряды террористов, ему назначено пять с половиной лет в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба УФСБ по Саратовской области.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 208 УК РФ ("Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством"). Ему назначено лишение свободы сроком на 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима и ограничение свободы на два года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что злоумышленник пытался незаконно выехать из РФ на территорию Сирии для вступления в незаконное вооруженное формирование в мае прошлого года. "Он снял и разместил на одном из общедоступных видеохостингов в сети видеообращение, в котором заявил о своих намерениях и целях выезда в иностранное государство. Спустя несколько дней он был задержан", - отмечает пресс-служба.