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Пожар в здании филиала "Ростелекома" в Махачкале полностью ликвидирован

В результате инцидента никто не пострадал

МАХАЧКАЛА, 9 июня. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании дагестанского филиала "Ростелекома" на центральной площади Махачкалы, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Дагестану.

"В 14:41 было ликвидировано открытое горение. Затем начались работы по разборке и проливке конструкций. В 18:30 - полная ликвидация возгорания", - сообщил собеседник.

Ранее Главное управление МЧС России по Дагестану сообщало, что горит третий этаж и кровля на площади 200 квадратных метров здания дагестанского филиала ПАО "Ростелеком", расположенного на центральной площади Махачкалы.

По данным пресс-службы дагестанского филиала "Ростелекома", возгорание произошло на крыше здания, где шли ремонтные работы. Сработала пожарная сигнализация. Оперативно были эвакуированы работники, находившиеся в здании. Никто не пострадал.

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