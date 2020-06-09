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Смоленских чиновников заподозрили в халатности при покупке медицинских комплексов

По версии следствия, по госконтракту были закуплены передвижные медицинские комплексы на сумму свыше 64 млн рублей. Использовать оборудование было невозможно из-за отсутствия регистрационных удостоверений

ТАСС, 9 июня. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту халатности при покупке департаментом здравоохранения Смоленской области медицинских передвижных комплексов. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе при исполнении обязательств по государственному контракту на поставку передвижных медицинских комплексов, повлекшего причинение особо крупного ущерба бюджету Смоленской области на сумму свыше 64 млн рублей (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 25 сентября по 25 октября 2019 года чиновники департамента Смоленской области по здравоохранению приняли и оплатили по госконтракту передвижные медицинские комплексы на сумму свыше 64 млн рублей. На технику не было регистрационных удостоверений, соответствующих их фактической комплектации, поэтому использовать оборудование было невозможно. Бюджету Смоленской области был причинен ущерб в особо крупном размере.

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