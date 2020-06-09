В Ульяновске заключенные СИЗО устроили акцию протеста

УЛЬЯНОВСК, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудники ульяновского СИЗО-1 проводят работу по урегулированию ситуации после акции протеста заключенных в поддержку одного из обвиняемых. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний региона.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Ульяновском СИЗО-1 прошла массовая акция протеста против пыток и произвола. Сообщалось, что заключенные из десятков камер кричали просьбы о помощи.

"На данный момент в СИЗО-1 УФСИН России по Ульяновской области проводится работа по урегулированию ситуации. Обстановка в учреждении находится под контролем", - отметили в пресс-службе.

Собеседница агентства уточнила, что 9 июня в следственном изоляторе после проведения режимных мероприятий один из обвиняемых в категорической форме отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения и следовать в камеру содержания. "Он был предупрежден об ответственности за отказ выполнения законных требований администрации следственного изолятора, повторно ответил отказом. В соответствии со статьей 28.1 ФЗ РФ №503 от 21.12.2016 г. "О внесении изменений в Закон РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" к нему был применен загиб руки за спину", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что, услышав шум из коридора, подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в соседних камерах СИЗО-1, в знак протеста с действиями администрации следственного изолятора начали кричать и портить имущество учреждения. Обвиняемый был осмотрен медицинским работником учреждения.

Собеседница агентства добавила, что информация о случившемся уже направлена в прокуратуру Ульяновской области и Следственное управление Следственного комитета РФ по Ульяновской области.