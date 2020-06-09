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МВД в Дагестане проводит проверку после инцидента между местным жителем и полицейскими

Сотрудники полиции остановили автомобиль мужчины, который впоследствии спровоцировал конфликт и перегородил своей автомашиной дорогу

МАХАЧКАЛА, 9 июня. /ТАСС/. Руководство МВД по Дагестану назначило служебную проверку после инцидента во вторник на автодороге, ведущей в поселок Манас Карабудахкентского района, между 60-летним местным жителем и полицейскими. Об этом сообщается во вторник на странице республиканского МВД в Instagram.

"Свидетели инцидента высказали недовольство некорректными, по их мнению, действиями сотрудников ОВД. На месте происшествия собрались местные жители <…> По решению руководства МВД по Республике Дагестан в отношении сотрудников полиции, проводивших доставление гражданина в территориальный ОВД, назначена служебная проверка, результаты проведения которой взяты на контроль. Действиям сотрудников полиции будет дана принципиальная оценка", - говорится в сообщении.

9 июня около 12:00 мск на автодороге, ведущей в поселок Манас, сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением 60-летнего местного жителя. "На законные требования сотрудников полиции предъявить документы гражданин ответил в грубой форме, спровоцировал конфликт, перегородил своей автомашиной дорогу, препятствуя проезду остальных участников движения. Для разбирательства мужчина был доставлен в территориальный ОВД", - отметили в республиканско МВД.

Для детального разбирательства в ситуации к собравшимся прибыли заместитель министра внутренних дел по Республике Дагестан и начальник Карабудахкентского отдела полиции. После общения с представителями МВД граждане разошлись. Нарушений общественного порядка на месте инцидента не допущено, заключили в ведомстве.

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