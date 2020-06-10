{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Улицы нескольких городов Эквадора покрылись пеплом из-за извержения вулкана Сангай

Власти призвали граждан в целях профилактики носить маски и одежду, максимально закрывающую тело

ТАСС, 10 июня. Пепел осел на территории нескольких городов Эквадора после извержения действующего вулкана Сангай в центральной части страны. Об этом во вторник сообщила республиканская служба управления рисками и чрезвычайными ситуациями.

"Национальная служба управления рисками и чрезвычайными ситуациями осуществляет постоянный мониторинг распространения в разных районах страны пепла из вулкана Сангай", - говорится в отчете, который был опубликован на сайте ведомства. Как отмечает служба, к настоящему времени вулканический пепел осел в 16 населенных пунктах, крупнейших из которых - Гуаякиль с населением более 2 млн человек.

Власти, подчеркивается в заявлении, призвали граждан в целях профилактики носить маски и одежду, максимально закрывающую тело. Руководство нескольких населенных пунктов приняло решение на один день запретить движение транспортных средств, чтобы осевший пепел меньше поднимался в воздух.

Сейчас коммунальные службы занимаются уборкой улиц. О пострадавших и разрушениях в результате извержения вулкана не сообщается.

Теги
Эквадор
В Коми возник пожар в неэксплуатируемом здании
Огонь охватил 3 тыс. кв. метров
Читать полностью