Улицы нескольких городов Эквадора покрылись пеплом из-за извержения вулкана Сангай

ТАСС, 10 июня. Пепел осел на территории нескольких городов Эквадора после извержения действующего вулкана Сангай в центральной части страны. Об этом во вторник сообщила республиканская служба управления рисками и чрезвычайными ситуациями.

"Национальная служба управления рисками и чрезвычайными ситуациями осуществляет постоянный мониторинг распространения в разных районах страны пепла из вулкана Сангай", - говорится в отчете, который был опубликован на сайте ведомства. Как отмечает служба, к настоящему времени вулканический пепел осел в 16 населенных пунктах, крупнейших из которых - Гуаякиль с населением более 2 млн человек.

Власти, подчеркивается в заявлении, призвали граждан в целях профилактики носить маски и одежду, максимально закрывающую тело. Руководство нескольких населенных пунктов приняло решение на один день запретить движение транспортных средств, чтобы осевший пепел меньше поднимался в воздух.

Сейчас коммунальные службы занимаются уборкой улиц. О пострадавших и разрушениях в результате извержения вулкана не сообщается.