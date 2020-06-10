Под Хабаровском участок программы "Дальневосточный гектар" использовали для заготовки леса

ТАСС, 10 июня. Прокуратура в Хабаровском крае выявила нарушения при использовании земельного участка по программе "Дальневосточный гектар". Арендаторы использовали его не по назначению и вырубили произрастающие там деревья, возбуждено уголовное дело, сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

"Установлено, что в 2017 году Управлением лесами правительства Хабаровского края по заявлениям девяти граждан, преимущественно проживающим в центральной части России, предоставлен единый земельный участок площадью более 8 гектаров из числа земель лесного фонда. Участок использовался не по целевому назначению", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, земельный участок площадью более 8 га был оформлен по программе "Дальневосточный гектар" для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства. "Объем рубки лесных насаждений превысил установленный в проекте освоения лесов", - уточняется в сообщении.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре, арендаторы земли вырубили 3,57 куб. метров кедра и березы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"). Максимальное наказание по данной статье лишение свободы на срок до двух лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа стала доступной для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - остальной территории России.