У подростка, готовившего теракт в школе в Красноярске, выявили психическое заболевание

КРАСНОЯРСК, 10 июня. /ТАСС/. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у 14-летнего подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске, психическое заболевание. Подросток нуждается в принудительном лечении. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
В апреле сотрудники ФСБ задержали подростка, готовившего вооруженное нападение на школу, у него был обнаружен обрез охотничьего ружья, патроны к нему и самодельные взрывные устройства. Как считает следствие, он изготовил взрывные устройства по инструкциям, найденным в интернете. Его арестовали до 15 июня.
"В рамках расследования уголовного дела подростку была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой у него выявлено психическое заболевание, в связи с чем подросток нуждается в лечении с помещением в стационар специализированного типа. В настоящее время уголовное дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Подростку инкриминируют подготовку к теракту (ч. 1 ст. 205 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконное изготовление взрывных устройств (ст. 223. 1 УК РФ) и незаконное хранение оружие (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).