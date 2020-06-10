У подростка, готовившего теракт в школе в Красноярске, выявили психическое заболевание

КРАСНОЯРСК, 10 июня. /ТАСС/. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у 14-летнего подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске, психическое заболевание. Подросток нуждается в принудительном лечении. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В апреле сотрудники ФСБ задержали подростка, готовившего вооруженное нападение на школу, у него был обнаружен обрез охотничьего ружья, патроны к нему и самодельные взрывные устройства. Как считает следствие, он изготовил взрывные устройства по инструкциям, найденным в интернете. Его арестовали до 15 июня.