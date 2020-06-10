Полиция Петербурга задержала подозреваемого в совершенном 24 года назад убийстве адвоката

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска петербургской полиции задержали в Архангельской области мужчину, подозреваемого в убийстве адвоката в Санкт-Петербурге, которое было совершено в 1996 году. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

"Подозреваемый в убийстве почти 25-летней давности задержан уголовным розыском", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в поле зрения петербургских сотрудников МВД он попал недавно по подозрению в краже, у него взяли отпечатки пальцев. Результаты совпали с отпечатками, которые нашли на месте убийства адвоката Станислава Панковского в 1996 году в Петербурге. Его тело было обнаружено в квартире на проспекте Художников, возбуждено уголовное дело, которое до сих пор оставалось нераскрытым, так как не удалось найти подозреваемых.

Сейчас задержанный передан следователям для допроса и решения вопроса об избрании ему меры пресечения.