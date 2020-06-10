В Петербурге возбудили уголовное дело из-за нарушений в продуктовых наборах для детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество после прокурорской проверки продуктовых наборов для детей в Кронштадском районе Санкт-Петербурга, на которые ранее жаловались жители. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Петербурга.

"Проверка показала, что содержимое рыбных консервов с этикеткой "Сайра" не соответствует маркировке производителя.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, выдачу продуктовых наборов дошкольным учреждениям осуществляла компания "Соцпит". Фирма передала наборы в начале июня.

Ранее в администрации Кронштадского района сообщали, что приостановили выдачу продуктовых наборов для дошкольников после жалоб жителей на несоответствие маркировок этикеткам на консервах или нарушение срока годности.

В Петербурге пока образовательные учреждения не работают из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, детям раздают продуктовые наборы. С 1 июня в Петербурге начался третий этап выдачи продуктовых наборов родителям воспитанников детских садов, школьников, учащихся средних профессиональных учебных заведений - за период с 12 по 29 мая. Родители уже получили 370 тысяч наборов, всего на этом этапе их подготовлено 575 тысяч.