Вандалы повредили около 60 надгробий на кладбище под Тверью

ТАСС, 10 июня. Вандалы сожгли и сломали порядка 60 надгробий на кладбище в Конаковском районе Тверской области. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба регионального управления МВД.

"Злоумышленниками оказались 23-летний молодой человек и 14-летняя девушка, оба - жители города Твери. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения")", - говорится в сообщении на сайте УМВД.

По данным пресс-службы, 9 июня в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району поступило сообщение о том, что на кладбище в одном из населенных пунктов района жгут костры. "Незамедлительно выехали сотрудники полиции. На месте происшествия полицейские обнаружили сожженные кресты и поврежденные могильные надгробия", - отметили в пресс-службе.

Полиция устанавливает мотив совершения преступления. По версии оперативников, подозреваемые могут быть причастны к разрушению памятников на других кладбищах в Конаковском районе и Твери.