В отношении экс-министра связи Кировской области возбудили дело о растрате

КИРОВ, 10 июня. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и растрате в отношении бывшего министра информационных технологий и связи Кировской области Юрия Палюха, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждены уголовные дела в отношении бывшего министра информационных технологий и связи Кировской области по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере") и статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По данным следствия, осенью прошлого года Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления в рамках выполнения нацпроект объявил аукционы на поставку спецсредств для контроля за дорожным движением. Однако, когда средства поставили, оказалось, что они не соответствуют условиям соответствующих контрактов.

"По версии следствия, Юрий Палюх обеспечил принятие и незаконную оплату поставленных специальных технических средств. В результате преступных действий подозреваемого государству нанесен ущерб на сумму свыше 78 млн рублей", - отмечается в сообщении.

8 июня в правительстве области сообщили об увольнении Палюха, он написал заявление по собственному желанию, которое было подписано 4 июня. Юрий Палюх работал министром информационных технологий и связи Кировской области с сентября 2017 года, до этого исполнял обязанности директора филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ростовской области.

Исполняющим обязанности министра информационных технологий и связи Кировской области назначен Алексей Сухих, занимавший должность заместителя министра.

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