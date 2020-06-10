В результате пожара в жилом доме на севере Москвы погиб один человек

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Квартира загорелась в жилом доме на севере столицы, спасены 13 человек, один погиб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"10 июня в 14:32 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд Дежнева, д. 15, к. 1. По прибытии пожарных происходило возгорание на 11-м этаже кирпичного 12-этажного жилого дома. В ходе работ по ликвидации пожара 13 человек были спасены", - сказали в пресс-службе.

"Принятыми мерами в 15:30 мск пожар локализован. К сожалению, один человек погиб", - добавили в ведомстве. Площадь пожара составила 70 кв. м.

Источник ТАСС в экстренных службах пояснил, что среди спасенных есть ребенок.