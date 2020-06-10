В Южной Осетии нашли останки пропавших в 2004 году двух россиян со следами насилия

ЦХИНВАЛ, 10 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Южной Осетии предполагает, что человеческие останки, ранее обнаруженные в Цхинвальском районе республики, принадлежат двум россиянам и гражданину республики, которые без вести пропали в 2004 году. Об этом журналистам в среду сообщил генеральный прокурор республики Урузмаг Джагаев.

Останки трех человек были обнаружены в понедельник в селе Багаты-кау Цхинвальского района Южной Осетии. Житель села во время сельскохозяйственных работ выкопал фрагменты человеческих останков и сообщил об этом в правоохранительные органы.

"Мы практически уверены, что это трупы тех людей, которые пропали на территории Дзауского района Южной Осетии 12 января 2004 года. Двое из них дагестанцы 1972 и 1960 годов рождения, третий - это осетин по фамилии Маргиев 1985 года рождения. Ему на тот момент еще не исполнилось и 20 лет", - сказал Джагаев.

Министр внутренних дел Южной Осетии Игорь Наниев на совещании правоохранительных органов со своей стороны отметил, что, предварительно, на останках обнаружены следы насилия, но основные выводы можно будет сделать после судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба МВД.

"Министр внутренних дел поручил начальникам ГУРУВД по данному вопросу тесно сотрудничать с Генеральной прокуратурой, принять комплекс необходимых мер для установления личностей погибших, а также привлечь к ответственности тех, кто совершил данное преступление", - отметили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

В Генпрокуратуре уточнили ТАСС, что ранее в связи с исчезновением 12 января 2004 года на территории Дзауского района Южной Осетии двух россиян и гражданина Южной Осетии Маргиева было возбуждено уголовное дело по факту похищения двух и более лиц.