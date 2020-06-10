СК в Уфе возбудил дело в отношении гражданина Турции после изнасилования малолетней

УФА, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан возбудили уголовное дело в отношении гражданина Турции по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, злоумышленник совершил насильственные действия в отношении дочери своей сожительницы дважды в период с 2018 года по 2019 год. Заявление в правоохранительные органы подала мать девочки, узнавшая о случившемся.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего уроженца Турецкой Республики по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ ("Покушение на изнасилование в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста") и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста")", - уточняется в сообщении.

Суд заключил подозреваемого под стражу по ходатайству следователя.

Сотрудники СК проверяют все факты произошедшего, а также изучают условия проживания семьи и иные социальные факторы. Ход расследования дела взят под контроль следственным управлением Республики Башкортостан.