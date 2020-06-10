В Воронеже в подъезде дома нашли новорожденного ребенка

ВОРОНЕЖ, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудник правоохранительных органов обнаружил в Воронеже в подъезде многоквартирного дома новорожденного ребенка. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"В подъезде одного из домов по улице Шевцовой в Воронеже сотрудником правоохранительных органов обнаружен брошенный ребенок - девочка в возрасте 10 дней. Ребенок доставлен в медицинское учреждение. Предварительное обследование показало, что девочка здорова", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Воронежской области.

По данным надзорного ведомства, следователи начали проверку на наличие признаков преступления, ход проверки находится на контроле прокуратуры области. "Принимаются меры к установлению личности матери ребенка для последующей проверки организации профилактической работы с ней", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.